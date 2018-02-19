

صرح اليوم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،بأن عافية قطاع الصحة ستتحسن تدريجيا بعد الإنتهاء من إنجاز المشاريع التي رفع عنها التجميد من قبل الحكومة ملحا "يجب توخي أقصى المعايير التقنية لدى مكاتب الدراسات التي ستختار لتصميم هندسة المؤسسات ذات الخصوصية وفق المعايير الدقيقة لآستقبال ومعالجة المرضى وضمان سيولة الحركة وراحة العمل للطواقم الطبية المشرفة على خدماتها" على غرار قطب للإمومة والطفولة التي تأخر الشروع في إنجازه لأكثر من عشرية فوق أرضية تم أسترجاعها من طرف أملاك الدولة على أنقاض ممر ومحطة للسكة الحديدية بقلب عاصمة الولاية.

كما ألح الوزير على تفعيل سريع للمراكز المختصة وتجهيزها بالمعدات والتأطير اللازمين على غرارمركز لمعالجة الإدمان قام بوضعه رسميا حيز الخدمة بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية ناهيك عن إعطاء الموافقة على الأرضية المختارة لإنجاز مركز لمعالجة مرضى السرطان بإقليم بلدية وزرة.

وخلال عرض نموذج لمشروع في مجال الرقمنة والملف الإليكتروني للمريض يجري تجسيده مند ثلاث سنوات على مستوى مستشفى بن يوسف بن خدة بالبرواقية حث الوزير على دعمه بعد إفادته بتوقف المشروع تحت ظروف غياب مصادر لتمويله معتبرا إياه من أولويات وزارته مع إخضاعه للمعايير الدولية في متابعة تشخيص وعلاج المرضى وتبادل مختلف المعلومات فيما بين المصحات والمستشفيات .

الوزير الذي تفادى أيما مرة محاولات طرح أسئلة عليه تخص واقع حال المنظومة الصحية الوطنية والهزات المستمرة التي ما فتئت تعيشها،على غرار إضراب الأطباء المقيمين،تفشي داء الأنفلوانزا الموسمية في بعض الولايات دون غيرها،إكتفى برده بقوله في عجالة "أبواب الحوار لازالت مفتوحة " وبأنه في زيارة عمل محلية مركزا في أغلب وقفاته بالتحفيز على ضرورة التكيف مع الظروف،خاصة من خلال التكوين المتواصل للطبيين وشبه الطبيين و المواءمة بين الطواقم الإدارية والطبية داخل المؤسسات الإستشفائية كما جاء في كلمته المطولة أمام مستخدمي مستشفى عين بوسيف جنوبي الولاية عقب تدشينه لعيادة مختصة في طب الأطفال.