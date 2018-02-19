كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس ، مخبأ للإرهابيين ببرج بوعريريج و قانت بتدميره، حسبما أفادت اليوم وزارة الدفاع الوطني في بيان تلقت الخبر نسخة منه.

كما ضبط عناصر الدرك الوطني (33,9) كيلوغرام من الكيف المعالج بسيدي بلعباس، وسلاحين ناريين بباتنة، فيما تم حجز (29664) وحدة من المفرقعات و(10) قناطير من التبغ و(1440) وحدة من مختلف المشروبات بكل من ورقلة والوادي وبسكرة.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست (07) مهربين وحجزت مركبتين (02) رباعيتي الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما تم توقيف (19) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين صالح.