تحسنت خدمة البريد السريع للجزائر, وهو فرع لمؤسسة بريد الجزائر, بـ 62 مرتبة في ظرف سنة واحدة, حيث انتقلت من المرتبة 158 إلى المرتبة 96 من بين 198 مؤسسة مماثلة (خدمة البريد السريع) في العالم, حسب التقرير الذي أعده الاتحاد البريدي العالمي بخصوص الإنجازات المحققة خلال سنة 2017.

كما تمكن المتعامل الوطني بتحسين مكانته على المستوى الإقليمي من خلال احتلال المرتبة الخامسة بين البلدان العربية وال12 في إفريقيا.

ويعود هذا التقدم المحرز في التصنيف ،حسب نفس المصدر، إلى "جهود الترشيد, لاسيما فيما يخص معيار قياس النجاعة من حيث آجال تسليم الطرود مع الحرص على الإصغاء للزبائن".

للتذكير سبق لمؤسسة بريد الجزائر أن أعدت مخططا لعصرنة خدمة البريد السريع, لاسيما عبر إعادة بعث شباك خدمة البريد السريع على مستوى 172 مكتب بريد وإعادة تأهيل الوكالات مع وضع سياسة تجارية جديدة إلى جانب تنظيم جديد لفرع البريد السريع.