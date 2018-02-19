وجه مدرب المنتخب الوطني الجزائري الأول لكرة القدم رابح ماجر الدعوة لـ 25 لاعبا للمشاركة في تربص مغلق مخصص للعناصر المحلية في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 فبراير الجاري بالمركز التقني لسيدي موسى (الجزائر)، حسبما أعلنته اليوم الإثنين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

و يدخل هذا التربص في إطار التحضيرات الدورية لفائدة اللاعبين الذين ينشطون في البطولة المحلية. و كان المنتخب الوطني للاعبين المحليين قد خاض في يناير الفارط مباراة ودية ضد نظيره الرواندي (4-1) بملعب المنزه بتونس.

وتميزت قائمة اللاعبين المدعوين بعودة المدافع سعيد بلكالام الذى انضم إلي صفوف شبيبة القبائل في مرحلة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من نادي أورليون الفرنسي. و يعود آخر استدعاء لابن مدينة تيزي وزو لصفوف الخضر إلي سنة 2015.

و قد شارك بلكالام نهاية الأسبوع الفارط في أول مباراة له مع شبيبة القبائل بمناسبة المباراة التي انهزم فيها فريقه أمام دفاع تاجنانت بنتيجة 1-0 لحساب الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

قائمة اللاعبين المدعوين:

-حراس المرمى: فوزي شاوشي (مولودية الجزائر) عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد) توفيق موساوي (نادى بارادو)

-المدافعون: أيوب عزي (مولودية الجزائر) محمد نعماني (شباب بلوزداد) عبد القادر بدران (وفاق سطيف) فاروق شافعي (اتحاد الجزائر) أيوب عبد اللاوي (اتحاد الجزائر) مختار بن موسى (اتحاد الجزائر) نبيل لعمارة (اتحاد بلعباس) إسلام عروس (نادي بارادو) سعيد بلكالام (شبيبة القبائل) زين الدين مكاوي (مولودية وهران)

- وسط الميدان:هشام شريف الوزاني (مولودية الجزائر) محمد بن خماسة (اتحاد الجزائر) حسين العرفي (نصر حسين داي) عبد الرحمان بورديم (شبيبة الساورة) صبري غربي (مولودية وهران) عبد الكريم زواري (اتحاد بلعباس) سليم بوخنشوش (شبيبة القبائل)

- المهاجمون : سيدعلي لكروم (شباب بلوزداد) عبد النور بلخير (شباب قسنطينة) الحبيب بوقلمونة (اتحاد بلعباس) محمد أمين عبيد(شباب قسنطينة) محمد الملالي (نادي بارادو).