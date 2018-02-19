وجه مدرب المنتخب الوطني الجزائري الأول لكرة القدم رابح ماجر الدعوة ل 25 لاعبا للمشاركة في تربص مغلق مخصص للعناصر المحلية في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 فبراير الجاري بالمركز التقني لسيدي موسى (الجزائر) حسبما أعلنته اليوم الاثنين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

و يدخل هذا التربص في اطار التحضيرات الدورية لفائدة اللاعبين الذين ينشطون في البطولة المحلية. و كان المنتخب الوطني للاعبين المحليين قد خاض في يناير الفارط مباراة ودية ضد نظيره الرواندي (4-1) بملعب المنزه بتونس.

وتميزت قائمة اللاعبين المدعوين بعودة المدافع سعيد بلكالم الذى انضم إلي صفوف شبيبة القبائل في مرحلة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من نادي اورليون الفرنسي. و يعود اخر استدعاء لابن مدينة تيزي وزو لصفوف الخضر الي سنة 2015.

و قد شارك بلكالم نهاية الاسبوع الفارط في اول مباراة له مع شبيبة القبائل بمناسبة المباراة التي انهزم فيها فريقه امام دفاع تاجنانت بنتيجة 1-0 لحساب الجولة ال 20 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس.

قائمة اللاعبين المدعوين:

-حراس المرمى: فوزي شاوشي (مولودية الجزائر) عبد القادر صالحي (شباب بلوزداد) توفيق موساوي (نادى بارادو)

-المدافعون: ايوب عزي (مولودية الجزائر) محمد نعماني (شباب بلوزداد) عبد القادر بدران (وفاق سطيف) فاروق شافعي (اتحاد الجزائر) ايوب عبد اللاوي (اتحاد الجزائر) مختار بن موسى (اتحاد الجزائر) نبيل لعمارة (اتحاد بلعباس)اسلام عروس

(نادي بارادو) سعيد بلكالم (شبيبة القبائل) زين الدين مكاوي (مولودية وهران)

- وسط الميدان:هشام شريف الوزاني (مولودية الجزائر) محمد بن خماسة (اتحاد الجزائر) حسين العرفي (نصر حسين داي) عبد الرحمان بورديم (شبيبة الساورة) صبري غربي (مولودية وهران) عبد الكريم زواري (اتحاد بلعباس) سليم بوخنشوش (شبيبة

القبائل)

- المهاجمون : سيدعلي لكروم (شباب بلوزداد) عبد النور بلخير (شباب قسنطينة) الحبيب بوقلمونة (اتحاد بلعباس) محمد امين عبيد(شباب قسنطينة) محمد الملالي (نادي بارادو).