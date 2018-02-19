بوتفليقة يجري مكالمة هاتفيةمع ماكرون

أخبار الوطن
19 فبراير 2018 () - واج/س.أ
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أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  اليوم الاثنين مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و أشار البيان إلى أن "فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أجرى  اليوم مكالمة هاتفية مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إمانويل ماكرون".

و أوضح ذات المصدر أن هذا التبادل "سمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر  حول الوضع في مالي و ليبيا".

كما بحث الطرفان حسب البيان "سبل و امكانيات تعزيز ديناميكية التعاون  الجزائرية الفرنسية التي تم إطلاقها خلال القمة التي جمعت الرئيسين الجزائري و  الفرنسي في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة".

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