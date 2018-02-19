أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الإثنين مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و أشار البيان إلى أن "فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إمانويل ماكرون".

و أوضح ذات المصدر أن هذا التبادل "سمح لرئيسي البلدين بتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي و ليبيا".

كما بحث الطرفان حسب البيان "سبل وإمكانيات تعزيز ديناميكية التعاون الجزائرية الفرنسية التي تم إطلاقها خلال القمة التي جمعت الرئيسين الجزائري و الفرنسي في ديسمبر الفارط بالجزائر العاصمة".