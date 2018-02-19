أكد وزير الشؤون الخارجية الروسي, سيرغي لافروف, اليوم الاثنين بموسكو أن روسيا تدعم المفاوضات المباشرة بين المغرب و جبهة بوليساريو من أجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

و صرح لافروف خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل أن "روسيا تدعم المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع ألا و هما المغرب وجبهة بوليساريو".

كما تحدث المسؤول الروسي عن أوضاع أزمات أخرى لاسيما بسوريا وليبيا ومالي.

وأشار في هذا الصدد إلى تطابق كبير في وجهات نظر البلدين حول هذه المسائل خاصة فيما يخص ضرورة الارتقاء بحلول سياسية لهذه الأزمات دون تدخل أجنبي مع احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأبرز لافروف من جهة أخرى أهمية تعزيز دور الامم المتحدة بصفتها إطار متعدد الاطراف يضطلع بمسؤولية حفظ السلم والامن الدوليين و ترقيتهما.