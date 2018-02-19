كسب ورثة الدكتور عبدالرحمن باشا قضية رفعت على الشيخ عائض القرني لسطوه على كتاب والدهم "صور من حياة الصحابة"، حيث قدم القرني قراءة حرفية من الكتاب خلال تقديمه برنامجا باسم "هذه حياتهم"، وتكلم فيه عن مجموعة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك خلال البرنامج الذي من المفترض أن القرني مؤلفه.

وجاء في الحكم إلزام المدعى عليه بدفع غرامة 30 ألف ريال بسبب انتهاكه حقوق الملكية الفكرية الصادرة من لجنة الحقوق الفكرية التابعة لوزارة الإعلام في السعودية، وإلزام الإذاعة التي بثت البرنامج بإيقاف إعادة حلقات البرنامج، وأيضا إلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره 120 ألف ريال سعودي لشركة دار الأدب الإسلامي.

وذكر محامي ورثة باشا، عبدالرحمن اللاحم لموقع "العربية.نت"، أن الورثة تقدموا بدعوى ضد الشيخ القرني، وذلك لسطوه على جزء من كتاب والدهم، وتقديمه باسمه في برنامج إذاعي.

وتابع المحامي: "قام الشيخ بقراءة من كتاب موكلي نصاً دون زيادة أو نقصان، وهو لم يعتقد أن في هذا تجاوزاً لقانون الحماية الفكرية، واعتبر أن الموضوع حقا متاحا للجميع، وبعد تقديم الدعوى أمام لجنة الحماية الفكرية، استمرت القضية قرابة 5 سنوات، وكان خلالها يطلب محاولات للصلح دون جدوى، وتم بعدها رفع الدعوى قضائيا، وحصلنا على الحكم أعلاه، وسوف نستأنفه لاعتراضنا على الحكم، لأننا نعتبره مخففا".