أعلن النجم الفرنسي، جيرارد ديبارديو، الاستقرار في الجزائر، في القريب المنظور، وفق تصريحاته، لصحيفة "لابروفانس" الفرنسية.

وقال الممثل السينمائي الفرنسي، إنه "سيستقر في الجزائر العاصمة، كما استقر إيريك كانتونا في وهران". دي بارديو أبدى إعجابه بـ"الجزائر االعاصمة وبتاريخ وذكاء الشعب الجزائري، الذي هجم عليه جيش من الأميين عام 1830"، كما قال.

الممثل الفرنسي، أوضح بشأن تصريحات سابقة تخص جزائريي مارسيليا، وقال "أردت القول إن جزائريي مارسيليا لا يستطيعون قول ربع ما لديهم من حرية لقوله في الجزائر"، تعبيرا عن اضطهادهم في مارسيليا.

يذكر أن جيرارد دي ديبارديو، يواجه مشاكل مع دائرة الضرائب الفرنسية، وقرر بسببها العيش في بلجيكا وروسيا.