

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، يوم الاثنين، أن أحجام واردات اليابان من النفط التي تم التخليص الجمركي لها، سجلت في جانفي الثاني الماضي أدنى مستوياتها للشهر خلال ثلاثين عاما، في ظل استمرار تراجع الاستهلاك نتيجة للانكماش السكاني.



وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان -رابع أكبر مشتر للخام في العالم- استوردت 3.16 ملايين برميل يوميا من النفط الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4.6% على أساس سنوي، وهذا أقل حجم لشهر جانفي منذ بدء توافر البيانات عام 1988.



وبلغ إجمالي حجم واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 8.263 ملايين طن الشهر الماضي، بانخفاض 0.5% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لشهر جانفي الثاني منذ 2016.



يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات وزارة المالية أمس أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجّل في الشهر الأول من العام الجاري عجزا في الميزان التجاري بقيمة 943.4 مليار ين (8.87 مليارات دولار)، هو الأول من نوعه منذ ماي 2017.



وارتفعت الصادرات بنسبة 12.2% لتصل إلى 6086 مليار ين (نحو 57.1 مليار دولار)، لكن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 7.9% لتصل إلى 7029 مليار ين.





أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين أن أحجام واردات اليابان من النفط التي تم التخليص الجمركي لها، سجلت في جانفي الماضي أدنى مستوياتها للشهر خلال ثلاثين عاما، في ظل استمرار تراجع الاستهلاك نتيجة للانكماش السكاني.



وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان -رابع أكبر مشتر للخام في العالم- استوردت 3.16 ملايين برميل يوميا من النفط الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4.6% على أساس سنوي، وهذا أقل حجم لشهر جلنفي منذ بدء توافر البيانات عام 1988.



وبلغ إجمالي حجم واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 8.263 ملايين طن الشهر الماضي، بانخفاض 0.5% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لشهر جانفيي منذ 2016.



يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات وزارة المالية أمس أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجّل في الشهر الأول من العام الجاري عجزا في الميزان التجاري بقيمة 943.4 مليار ين (8.87 مليارات دولار)، هو الأول من نوعه منذ ماي 2017.



وارتفعت الصادرات بنسبة 12.2% لتصل إلى 6086 مليار ين (نحو 57.1 مليار دولار)، لكن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 7.9% لتصل إلى 7029 مليار ين.