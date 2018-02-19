نظمت الأمانة العامة لإتحاد العمال الجزائريين ظهيرة الاثنين اجتماعا مع مسئولي الفدراليات الوطنية و بعض النقابات في مقر الإتحاد في الجزائر العاصمة، و ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المحروقات و تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين.

و أستغل المنظمين لهذا التجمع المناسبة للتنديد بالأصوات التي تنادي إلى ذهاب الأمين العام للمنظمة.

و في هذا الصدد تساءل مسؤول في الإتحاد "هل العمل في |إطار برنامج رئيس الجمهورية يعتبر إنحرافا ؟"َ.

من جهة أخرى، اتهمت اللجنة الوطنية لتصويب مسار الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد، بالانخراط رفقة بعض الأسماء من أمانته العامة، في صفقات ومشاريع لا تخدم العمال، كما نددت بخرقه القوانين وانسياقه وراء مصالح سياسوية وتوجهات لا تخدم مصلحة العمال والمؤسسة والوطن.