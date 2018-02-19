أقدمت رئاسة المجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس، بعد فترة وجيزة من تنصيبها، على اتخاذ قرار فوري يقضي بإلغاء وجبة الغداء التي كانت مخصصة منذ الأزل لفائدة الأعضاء كل يوم إثنين وأربعاء على مستوى مقر الولاية، الأمر الذي من شأنه توفير ما يقارب مليار سنتيم سنويا، أي مبلغ 5 ملايير بعد انتهاء العهدة، وفقا لمصادر من مبنى وسط المدينة. وقد لقيت المبادرة ”الأرندوية” إشادة واسعة في ظل الوضع الاقتصادي المزري للبلاد وما تعانيه الجماعات المحلية حاليا من شح كبير في الموارد المالية، خاصة أن المبلغ المرتقب توفيره مرشح لتسخيره لدعم الإطعام والتدفئة داخل المدارس، خاصة المتناثرة وسط المناطق النائية بالولاية.