لم يفهم مناصرو وفاق سطيف موقف وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، الذي لم يكلف نفسه عناء التنقل إلى مطار هواري بومدين، لتوديع ممثل الجزائر الآخر في رابطة أبطال إفريقيا، قبل سفريته إلى عاصمة إفريقيا الوسطى، بانغي، لمقابلة الفريق المحلي في لقاء العودة. مع الإشارة أن وزير الشباب والرياضة قام بتوديع كل من شباب بلوزداد ومولودية الجزائر قبل سفريتهما الأخيرة لأدغال إفريقيا لتمثيل الجزائر في رابطة الأبطال وكأس الكاف الإفريقيتين. فما سبب مقاطعة ولد علي لممثل الجزائر؟