أطلقت جمعية كافل اليتيم بالبليدة مساء أمس الإثنين بالتنسيق مع نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة الطبعة الـ 14 لمشروع "غراس" لتزويج 150 شابا معوزا و تجهيز 200 عروس.

و تم إطلاق هذه الحملة الخيرية خلال حفل حضرته السلطات المحلية و العديد من الجمعيات الخيرية إلى جانب ثلة من المحسنين و كذا وجوه فنية و رياضية معروفة.

و تسعى هذه الجمعية من خلال تنظيم هذا الحفل حسبما ذكره رئيسها في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى استقطاب أكبر عدد من الشركاء بهدف منح مساعدات إضافية للشباب المقبلين على الزواج من جهة و كذا رفع عدد المستفيدين من جهة أخرى مشيرا إلى أن مديرية الشؤون الدينية تسجل مشاركتها لأول مرة في هذه المبادرة الخيرية.

و سيمكن هذا المشروع الخيري الذي تعكف جمعية كافل اليتيم على تنظيمه كل سنة بالتنسيق مع العديد من الشركاء 150 شابا ممن لم تسعفهم إمكانياتهم المادية من إتمام مراسيم زفافهم هذا إلى جانب تجهيز 200 شابة يتيمة بكافة المستلزمات التي تحتاجها العروس من ألبسة و أفرشة و حتى حلي ذهبية .

و علاوة على الدعم المالي الذي يقدمه نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة أكد ذات المتحدث أن هذا المشروع الخيري يحظى أيضا ب"تفاعل كبير" من طرف المحسنين سواء كانوا رجال أعمال أو أصحاب مهن حرة على غرار أطباء و محامين يحرصون على تقديم المساعدة و هذا كل على حسب إمكانياتهم المادية.

و حول شروط استفادة الشباب المعوز من هذه المبادرة التي تخفف عنهم بشكل كبير أعباء الزفاف أكد رئيس اللجنة علي شعواطي أن اللجنة المشرفة على هذا المشروع الخيري هي من تعد القائمة النهائية للمستفيدين بعد دراسة كافة الملفات على أن تمنح الأولوية للشباب اليتامى محدودي الدخل و كذا الشاغلين لمناصب عمل.