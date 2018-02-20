تسعى كل من الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي لاستضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2030 بصورة مشتركة وتقدم طلبها خلال مونديال 2018 المقرر الصائفة المقبلة بروسيا،وفقا لما تم الإعلان عنه بعاصمة الأوروغواي مونتفيديو.

والتقى المسؤولون المعنيون من دول أمريكا الجنوبية الثلاثة لمناقشة الخطوات المقبلة للترويج لترشيحهم لاستضافة الحدث الأكبر في كرة القدم بالعالم.

وأوضح رئيس الأوروغواي، تاباري فاسكويز، في بيان أن "كأس العالم قادمة، وأعتقد أن الوقت مناسب لاستخدام كافة قوانا مجتمعة لطرح طلبنا أمام المتابعين بالعالم". وأضاف أن "كأس العالم لهذه السنة ستكون فرصة رائعة لطرح وتنسيق مسعانا، لأن العالم سيركز على كرة القدم، وسيكون أمامنا متسع للاهتمام ".

وهذا اللقاء الذي جرى سهرة الإثنين، رئيس اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، كلوديو تابيا، ووزير السياحة في باراغوي مارسيلا باسيغالوبو، وآخرون. وستأتي منافسات كأس العالم لكرة القدم عام 2030 بعد 100 سنة من استضافة

الأورغواي أول بطولة أقامها الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) لمنافسات كأس العالم. وأعلنت الأرجنتين والأوروغواي، اللتين فازتا بلقب كأس العالم لمرتين، في مطلع العالم الماضي خططهما لترشيح مشترك لطلب استضافة الحدث الكروي العالمي لتتم إضافة باراغوي لهذه المساعي في سبتمبر الفارط.

واستضافت كل من الأوروغواي والأرجنتين هذه البطولة سنتي 1930 و 1978 على التوالي في حين تسعى باراغواي لاستضافتها للمرة الأولى في تاريخها.