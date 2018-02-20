أدى تسرب غاز أحادي الكاربون "مونوكسيد الكاربون" من سخان الماء مساء أمس الإثنين، إلى وفاة شخصين في بلدية برج الكيفان بالجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به الملازم كمال صادق المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.



وأوضح ذات المصدر، أن الحادث المأساوي وقع أمس في حدود الساعة 18 سا و 40 دقيقة على مستوى شارع مولود تواتي ببرج الكيفان، ويتعلق الأمر برجل عمره 34 سنة وامرأة عمرها 28 سنة



وحسب المعاينة الأولية لمصالح الحماية المدنية تعود أسباب الوفاة إلى تسرب غاز أحادي الكربون من سخان الماء.



وقد سخرت مصالح الحماية المدنية شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف لنقل جثتي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بمقبرة العالية.