تجرى اليوم الجولة الثانية من دور الثمن نهائي لرابطة أبطال أوروبا، فسيكون عشاق المستديرة على موعد مع لقاء واعد يجرى في ملعب تشيلسي يجمع بين النادي المحلي ونادي برشلونة.

في حين ستجمع المباراة الثانية بين نادي بايرن ميونيخ وبسيكتاس التركي، على ملعب أرينا بميونيخ.

القنوات الناقلة:

تشيلسي - برشلونة

أنتينا 3 (على القمر الصناعي أسترا)

"بي إن سبورت" 1 الفرنسية

"بي إن سبورت" العربية 1 و11

بايرن ميونيخ - بسيكتاس

"بي إن سبورت" إسبانيا

"بي إن سبورت" 2 الفرنسية

"بي إن سبورت" العربية 2 و17

"زاد دي أف"