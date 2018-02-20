أوقفت قوات الامن الوطني 22 شخصا عبر عدة ولايات من الوطن في قضايا تخص حيازة المخدرات والمتاجرة بها، وكذا حجزكميات من المخدرات.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني،فإن قوات الأمن لولاية الجزائر نفذت مؤخرا عمليات مداهمة في عدة أحياء بالعاصمة أسفرت عن استرجاع 220 قرصا مهلوسا و كمية من الكيف المعالج و كذا اسلحة بيضاء بالإضافة إلى توقيف 16 شخصا متورطا في جنح مختلفة.

و قامت قوات الأمن لولاية تيبازة بتوقيف شخص مشتبه في تورطه في قضية متاجرة بالمهلوسات حيث تمكنت من استرجاع 1.138 قرصا مهلوسا.

وفي ذات الولاية، قامت الشرطة القضائية التابعة لأمن الولاية بتوقيف 4 اشخاص متورطين في حيازة 308 قرص مهلوس، وهذا إثر تلقي معلومات حول وجود جماعة أشخاص تتاجر بالمخدرات على مستوى المدخل الشرقي للولاية.

وقامت قوات الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس بعد الحصول على إذن بالتفتيش لمحل تجاري يوجد بوسط المدينة بتوقيف مشتبه فيه و حجز 270 قرصا مهلوسا.