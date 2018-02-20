لقي 16 شخصا مصرعهم فيما جُرح 965 آخرين في 853 حادث مرور سجل في الفترة الممتدة من11 إلى 17 فيفري الجاري على المستوى الوطني، حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر، أن أثقل حصيلة لحوادث المرور سجلت بولاية الجلفة بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح و ذلك على إثر 11 حادث مرور .

هذا وسجلت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة 21 ألف و 556 تدخلا من بينها 13 ألف و 758 تدخلا للإجلاء الصحي تم فيها إسعاف و إجلاء 1381 جريحا و تحويل

12081 مريضا إلى المستشفيات.

كما أحصت ذات المصالح 882 تدخلا سمح بإخماد 510 حرائق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة.