صرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ، اليوم الثلاثاء، بأن القوات التركية ستنتقل في الأيام القادمة إلى محاصرة مدينة عفرين مسرح عملية "غصن الزيتون" التي تشنها أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردي، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام تركية.

وقال إردوغان لدى إلقائه كلمة أمام البرلمان التركي أن فرض الحصار سيحول دون وصول الإمدادات والأسلحة للوحدات الكردية في المنطقة، حتى لا تكون لهم أية فرصة لاستئناف المفاوضات مع أي طرف.

وفي ذات السياق ، أوضح الرئيس التركي أن "اتصالات أنقرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني حالت دون انتشار القوات السورية في عفرين".

ولفت المتحدث إلى وصول خمسة آلاف شاحنة من الأسلحة الأمريكية إلى الأكراد في الشمال السوري، مشددا على العملية التي باشرتها القوات التركية، إذ قال "ليس أمامنا خيار سوى مواصلة الطريق".