تم تقليد سفير الجزائر السابق باليابان سليم طاهر دباغة أمس الإثنين، بمقر سفارة اليابان بالجزائر العاصمة وسام "الشمس المشرقة و الأشعة الذهبية و الفضية"،على مساهمته في تعميق العلاقات الجزائرية - اليابانية.

و تسلم دباغة وسام هذا التكريم على يد سفير اليابان مازايا فوجيوارا الذي أعرب عن امتنانه باسم الحكومة اليابانية على المجهودات التي بذلها الديبلوماسي الجزائري من أجل تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

و أبرز السفير الياباني الدور الذي اضطلع به دباغة خلال أداء مهامه بطوكيو سنة 1964 و خلال فترة 1992-1997 لتعزيز هذه العلاقات في عدة مناسبات مشيدا في نفس الوقت بجودة العلاقات التاريخية بين الجزائر و اليابان التي أحرزت تقدما في مختلف الميادين.

و أعرب فوجيوارا عن رغبة بلده "في تطوير أكثر للعلاقات و تنويع الشراكة بين البلدين" مضيفا أن " استقرار الجزائر يشجع الاستثمار".

و من جانبه تقدم دباغة بتشكراته و عرفانه للحكومة اليابانية على هذا التكريم مضيفا أن تجربته في اليابان "كانت ثرية في بلد يعد قدوة بالنسبة للعديد من الدول في مجال التنمية".