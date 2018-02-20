كشف مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار البروفسور توفيق حموم هذا الثلاثاء، عن التحضير للانطلاق هذا العام في الاستكشاف في التراث المغمور وسيكون ذلك بالتنقيب والاستكشاف في موقع مشروع ميناء الحمدانية بشرشال.

وقال حموم لدى نزوله ضيفا في برنامج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية بمناسبة اليوم الوطني للمدينة إن مشروع الحمدانية و إن كان مشروعا تنمويا حيويا لكنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن ينجز على حساب التراث الوطني ،لذلك ستتم عملية استكشاف الآثار قبل الشروع في أشغال الحفر الخاصة بالمشروع.

و أشار المتحدث إلى أن بلادنا تكتنز في باطنها آثارا ثمينة يفترض على كل واحد الحفاظ عليها والتمسك بها لأنها تمثل جزءا من هويتنا ، حيث أبرز الضيف أن قطاع الثقافة مستعد للقيام بأعمال وقائية وقد شرع المركز فعليا في عملية استكشاف مسبقة لعدة مواقع شهدت إنجاز مشاريع تنموية بالتنسيق مع السلطات المحلية.