أدى حادثا مرور منفصلين وقعا صباح اليوم الثلاثاء على مستوى بلديتي منداس ومازونة بولاية غليزان إلى مصرع شخصين وإصابة 7أشخاص آخرين بجروح وصفت بعضها بالخطيرة.

وذكرت مصالح الحماية المدنية بالولاية، بأن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية منداس قد تدخلت في حدود الساعة السابعة 15دقيقة إثر اصطدام عنيف بين سيارتين بالمكان المسمى الكناندة ببلدية سيدي لزرق، التي يعبرها الطريق الوطني رقم23 الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت.

وقامت ذات المصالح بإجلاء سبعيني لقي حتفه في الحادث و7 أشخاص آخرين إصاباتهم متفاوتة الخطورة إلى العيادة المتعددة الخدمات الصحيّة ببلدية منداس.

أمّا الحادث الثاني فقد وقع في حدود الساعة السابعة و17دقيقة، أثر دهس مركبة لشخص واصطدامها بسيارة أخرى بمنطقة الحساسنة بمازونة حيث خلف قتيلا بعين المكان. وقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة مازونة حيث حولت الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة.

وقد تدخلت المصالح الأمنية ذات الاختصاص وفتحت تحقيقين في الحادثتين المميتين لكشف ملابسات وأسباب وقوعهما.