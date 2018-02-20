انتشل حرس السواحل مساء أمس الإثنين، بعرض ساحل بوهارون جثة امرأة مجهولة الهوية ليرتفع عدد الجثث المنتشلة بسواحل تيبازة في ظرف أربعة أيام الى ضحيتين اثنتين ،حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح الحماية المدنية بتيبازة.

و يتعلق الأمر بجثة امرأة تكون في العقد الثالث من عمرها وجدت في حالة متقدمة من التعفن انتشلتها فرقة من قوات حرس السواحل بعرض ساحل بوهارون بينما كانت في دورية عادية.

و نقل عناصر الحماية المدنية الجثة إلى مستشفى القليعة أين وضعت على مستوى مصلحة حفظ الجثث قبل عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة في إطار التحقيق القضائي الذي باشرته مصالح الدرك الوطني حسب المصادر.

و قد كانت فرقة الغطس للحماية المدنية قد انتشلت الخميس الماضي، بعرض شواطئ مدينة مسلمون جثة أخرى لشخص مجهول الهوية.