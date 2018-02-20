دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، قنبلة تقليدية الصنع ببومرداس حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 19 فيفري 2018 قنبلة تقليدية الصنع ببومرداس."

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أربعة أشخاص و ضبطت 160 قرصا مهلوسا و 1780 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة والوادي، في حين حجزت مفرزة أخرى مركبة رباعية الدفع و ألفي لتر من الوقود ومعدات للتنقيب عن الذهب وذلك بكل من تندوف وتمنراست.

وفي سياق متصل أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني أربعة تجار مخدرات فيما حُجزت سيارتان سياحيتان، و59 كيلوغرام من الكيف المعالج بسطيف.

من جهة أخرى أوقف عناصر الدرك الوطني 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار، تيارت وورقلة.