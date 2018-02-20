عرف الإضراب الذي دعت إليه نقابات قطاع التربية نسبة استجابة متفاوتة بين ولاية وأخرى.

عرفت الحركة الاحتجاجية بالعاصمة، نسبة استجابة متوسطة كما جرت عليه العادة خلال أغلب الإضرابات السابقة، إلا أن الولايات الداخلية شهدت في المقابل، تلبية عدد كبير من عمال وأساتذة القطاع لنداء التوقف عن العمل. ومعلوم أن الإضراب يستمر ليوم غد.

وحتى كتابة هذه الأسطر، فإنه لم يتم تسجيل أية اتصالات بين طرفي النزاع (الوزارة والنقابات)، بعد فشل المحادثات التي جرت ليلة الإثنين.