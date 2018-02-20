لقي شخصان مصرعهما و أصيب 24 آخرين بجروح ، اليوم الثلاثاء، في حادث اصطدام شاحنة و حافلتين لنقل المسافرين على مستوى محول الطريق السريع باحنيف شرق البويرة ، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح النقيب دوكاري فاتح مسؤول خلية الإعلام بالمديرية المحلية للحماية المدنية أن الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة صباحا إثر اصطدام بين شاحنة وحافلتين لنقل المسافرين كانتا في طريقهما لقسنطينة .

و يعود الحادث إلى اصطدام الشاحنة بقوة بالحافلة الأولى مما أسفر عن وفاة سائقها عن عمر يناهز53 سنة وأحد الركاب الذين كانوا على متنها 19 سنة.

كما اصطدمت الشاحنة أيضا بحافلة أخرى في نفس المكان وفقا لذات المتحدث الذي أشار إلى إصابة سائق الشاحنة بجروح.

وأشار المصدر إلى تسجيل 24 مصابا من الركاب الذين تم نقلهم لمستشفى "قاسي يحيى" بمشدالة.

وفور إبلاغها بالحادث تنقلت مصالح الدرك الوطني إلى عين المكان وفتحت تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية للحادث.