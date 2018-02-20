أعلن رئيس لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، حميد حداج، اليوم الثلاثاء عن انسحابه من الهيئة "لأسباب شخصية" و"لفائدة كرة القدم الوطنية".

وقال حداج لوكالة الأنباء الجزائرية "قررت الانسحاب رفقة ثلاثة أعضاء آخرين من لجنة الانضباط لأسباب شخصية سيما بعدما لاحظنا أنه لم تتم استشارتنا حول بعض القرارات التي اتخذتها الاتحادية (الفاف) لذا اتخذنا هذا القرار لفائدة الكرة الوطنية".

وتم تعيين حداج, رئيس الفاف الأسبق (2006-2009) الحامل لشهادة في مجال القضاء، على رأس لجنة الانضباط في سبتمبر من سنة 2010.

وأضاف حداج "لا يمكنني الموافقة على مثل هذه القرارات التي تتعارض مع القوانين المعمول بها، على غرار السماح للمنتدبين الجدد خلال مرحلة التحويلات الشتوية بالمشاركة مع انديتهم في مباريات الدور 32 لكأس الجزائر، في الوقت الذي تنص القوانين على أن اللاعب يمكنه المشاركة ابتداء من مرحلة الإياب مع ناديه الجديد. هناك أيضا قضية لاعب اتحاد بسكرة مباركي التي رفعت إدارة وفاق سطيف احترازات ضده"، مفيدا أنه "مستعد لتوظيف" خبرته لفائدة كرة القدم الجزائرية.

وقال أيضا "تلقيت اتصالا من قبل احد أعضاء المكتب المسير لشؤون الرابطة المحترفة يطلب فيه مني تأجيل مغادرتي إلى غاية نهاية الموسم". واختتم قائلا "أكرر مرة أخرى أن استقالتي هي قضية مبدأ. لدي 45 سنة خبرة في عالم كرة القدم ولا يمكنني الآن قبول ما حدث".