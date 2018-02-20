قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الحقيقي للشعب الفلسطيني هو وزير الحرب الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، مشيرا إلى أن السلطة ستختفي برمتها قريبًا.





وأضاف عريقات في حوار مع القناة الثانية العبرية: " سأقول أمورًا قد تغضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.. أنا أعتقد أن الرئيس الحقيقي للشعب الفلسطيني هو وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، أما رئيس الوزراء الفلسطيني فهو المنسق بولي مردخاي".





وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:" أبو مازن لا يمكنه التحرك من رام الله دون إذن من مردخاي وليبرمان".





وحول قضية حل الدولتين، قال عريقات إن: "الشارع الفلسطيني بدأ يكفر بهذه الفكرة لأنه يراها غير واقعية في ضوء تنامي الاستيطان"، لافتًا إلى أن "الفكرة الدارجة اليوم في الشارع الفلسطيني هي فكرة الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية".





وذكر عريقات أن أحد الشبان طالبه قبيل إجرائه عملية زراعة رئة قبل أشهر في الولايات المتحدة بعمل "زراعة لسان جديد بدلًا من مواصلة خداع الفلسطينيين طوال هذه السنوات"، مشيرا إلى أنه "بات مقتنعًا بهذه الفكرة".





وفي وقت سابق، قال السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان، إن سنوات وجود السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية شهدت ازدهارا ونموا على الصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن استمرار الأمر الواقع ليس بالمستحيل.





وتحدث فريدمان عن أن مقولة استمرار الأمر الواقع يهدد إسرائيل كدولة ديمقراطية قائلا إن "هذا الكلام تافه، فقد استمر هذا الوضع منذ أوسلو ولغاية اليوم ولم يتغير شيء وواصلت إسرائيل في ازدهارها".