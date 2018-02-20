أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء نشرية خاصة تحذر من أمطار رعدية غزيرة على المناطق الساحلية والقريبة من الساحل بوسط وشرق البلاد ابتداء من مساء اليوم.

وستكون النشرية صالحة من الساعة السادسة مساءا ليوم الثلاثاء إلى الساعة السادسة صباحا ليوم الغد الأربعاء على الولايات التالية: سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، وقالمة، كمية الأمطار المتوقعة قد تفوق أو تتجاوز 30 ملم.

أما بولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف وبويرة فإن فترة صلاحية النشرية ستكون من الساعة السادسة مساءا ليوم الثلاثاء غلى الساعة السادسة مساءا ليوم الغد الأربعاء، فيما ستبلغ أو تتجاوز كمية الأمطار المتوقعة 40 ملم.