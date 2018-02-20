زعلان يتفقد محطة آغا للنقل بالسكك الحديدية

أخبار الوطن
20 فبراير 2018 () - واج/س.أ
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قام وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد  الغاني زعلان, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بزيارة تفقدية لمحطة آغا  للنقل بالسكك الحديدية في حلتها الجديدة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و تفقد الوزير, خلال الزيارة التي تدخل في إطار المتابعة الميدانية و الدورية  لمختلف مشاريع القطاع, مختلف مرافق هذه المحطة الجديدة قبل تسليمها ووضعها حيز  الخدمة قريبا , حيث  قدم توجيهاته بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين و  احترام المواعيد, و هذا في مختلف محطات الوطن, يضيف نفس المصدر.

كما قام زعلان بمعاينة القطارات الجديدة من نوع "كوراديا" التي تم  اقتناؤها مؤخرا من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, و كذا القطارات  التي تم تهيئتها و إصلاحها.

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