قام وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغاني زعلان, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بزيارة تفقدية لمحطة آغا للنقل بالسكك الحديدية في حلتها الجديدة, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و تفقد الوزير, خلال الزيارة التي تدخل في إطار المتابعة الميدانية و الدورية لمختلف مشاريع القطاع, مختلف مرافق هذه المحطة الجديدة قبل تسليمها ووضعها حيز الخدمة قريبا , حيث قدم توجيهاته بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين و احترام المواعيد, و هذا في مختلف محطات الوطن, يضيف نفس المصدر.

كما قام زعلان بمعاينة القطارات الجديدة من نوع "كوراديا" التي تم اقتناؤها مؤخرا من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية, و كذا القطارات التي تم تهيئتها و إصلاحها.