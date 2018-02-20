أقدم رجل يقيم بمدينة مستغانم مساء أمس الاثنين على قتل زوجته وإصابة جدتها بجروح بليغة بالمسكن العائلي الواقع بحي "بيبينيار" ,حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن الجاني (34 سنة) وهو من جنسية أجنبية ويقيم بطريقة قانونية بالجزائر قتل زوجته (32 سنة) التي تشتغل أستاذة بالطور الإعدادي باستعمال قطعة من الأثاث المنزلي (مزهرية).

وقام الزوج وهو في حالة هستيرية حادة بإصابة جدة الزوجة التي كانت متواجدة بالمسكن العائلي بجروح بليغة بعد أن انهال عليها بالضرب ما استدعى نقلها على جناح السرعة إلى العناية المركزة بالمؤسسة الاستشفائية "ارنستو شيقيفارا" بمستغانم.

وتمكنت فرقة الشرطة التابعة للأمن الولائي لمستغانم من تطويق المكان وتوقيف الجاني "الذي كان يعاني في الأيام الأخيرة من ضغوطات واضطرابات نفسية"-- كما أضاف نفس المصدر--.

كما فتحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن مستغانم تحقيقا في ملابسات هذه الحادثة وانتقل المحققون إلى عين المكان لجمع الأدلة والشواهد من مسرح الجريمة ,كما أشير إليه.