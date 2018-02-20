قالت الخطوط الجوية القطرية، الثلاثاء، إن بعض طلبيات الطائرة (إيه350-900) قد يتقرر ترقيتها إلى فئة الطائرة إيرباص (إيه350-1000)، الطراز الأحدث ضمن طائرات إيرباص عريضة الهيكل، لكنها استبعدت زيادة طلبيات الطراز (إيه380) في الوقت الحالي.

وأكد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للمجموعة، للصحفيين، خلال الاحتفال بتسليم "إيرباص" أولى طائراتها (إيه350-1000) للناقلة الخليجية، في تولوز الفرنسية، أن الحصار المفروض على قطر لن يعوق نمو الشركة.

ولفت الباكر إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي لا تقوم بواجباتها لرفع القيود المفروضة على مسارات الطيران القطري بسبب الحصار المفروض على بلاده منذ يونيو 2017.