يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة إفريقية جديدة تشمل الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي، في الفترة من 26 فيفري إلى 2 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يتصدر ملف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي جدول أعمال الزيارات حسب ما ذكرت صحف تركية.

ويستهل أردوغان جولته بزيارة الجزائر حيث سيلتقي نظيره الجزائري بوتفليقة. ويختتم الجولة بزيارة تستغرق يوماً واحداً لجمهورية مالي.

وكانت آخر جولة إفريقية قام بها أردوغان في الفترة بين 24 و27 ديسمبر الماضي، وشملت السودان وتشاد وتونس.