طمأنت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريت التلاميذ والأولياء حول استكمال برنامج السنة الدراسية في ظل الإضرابات التي عرفها قطاع التربية هذا العام.

وقالت بن غبريت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك " أطمئن كافة التلاميذ والأولياء بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف التي مر بها التلاميذ "، كما تم العمل --تضيف الوزيرة -- على "ضمان التمدرس واستكمال برنامج السنة الدراسية على أحسن وجه من أجل تحقيق مبدأ الإنصاف بين الجميع".