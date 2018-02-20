وأوضح مراقب الشرطة مدير الأمن العمومي عيسى نايلي لدى تقديمه الحصيلة أن انه تم تجنيد 885 ألف شرطي لضمان وتعزيز الأمن العمومي على المستوى الوطني.

وحسب الحصيلة المقدمة فقد تم تغطية 5109 حالة تخص الاحتجاجات الاجتماعية والمهنية أصيب خلالها 223 شخص بجروح متفاوتة من بينهم 192 شرطي الى جانب تسجيل 2013 حالة عنف في الملاعب آي بانخفاض بـ 39 حالة مقارنة مع 2016 مشيرا الى أنه تم برمجة 114 تكوين متخصص لفائدة أزيد من 3200 شرطي في مجال تأمين الملاعب من العنف.

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات تم تسجيل 5035 عملية وتحويل 413 شخصا لمصالح الشرطة القضائية وتسجيل 10282 تدخل لاحتواء اعتداء لفظي أو جسدي في الفضاء العمومي.

وعن حماية البيئة ذكر نايلي بتسجيل 36302 مخالفة وانجاز 32400 تقرير وتحويل أكثر من15 الف ملف الى القضاء مؤكدا في سياق اخر على وجوب تعزيز الوقاية لتخفيض من حوادث المرور, مشيرا الى انه تم تسجيل في هذا الاطار 759 عمل وقائي وتحسيسي سواء عبر الطرقات او في المؤسسات التربوية لترشيد وتحسيس المتمدرسين بخطورة الطريق.

من جهته أكد مراقب شرطة حميد قوسم مدير شرطة الحدود خلال سنة 2017 ان مصالح شرطة الحدود قامت بمراقبة 551 627 15 مسافر مقابل 274 333 13 شخص في 2016 أي بزيادة معتبرة تقدر ب21 ر17 بالمئة.

من ناحيته أكد مراقب الشرطة ,مدير الشرطة القضائية على فراغ انه تم في 2017 تسجيل 793 228 قضية إجرامية تم معالجة 68 بالمئة منها مقدرا نسبة الجرائم المتعلقة بالمساس بأمن الأشخاص بـ34.34 بالمئة وبالممتلكات بنسبة 35.60 المئة والجريمة السيبرالية بنسبة 0.93 بالمئة وكذا المساس بالأخلاق بنسبة 2.05 بالمئة والمساس بالأمن العمومي بنسبة 11.22 بالمئة والقضايا الاقتصادية والمالية بنسبة 82 ر4بالمئة وقضايا إجرامية أخرى خاصة المخدرات بنسبة 11.04 بالمئة .

من جهة أخرى قدم مدير الأمن العمومي, حصيلة مهام فرق الأمن العمومي عبر قطاع الاختصاص, حيث ابرز ان سنة 2017 عرفت تسجيل 981355 نشاط أمني , كما تم خلال السنة المنصرمة تسجيل 15335حادث مرور, مقابل 15461 لسنة 2016 .

كما أعطى مدير الأمن العمومي إحصائيات عن نشاطات شرطة العمران وحماية البيئة, مذكرا في هذا الصدد أنه مصالحه سجلت 19606 مخالفة مرتبطة بالبيئة في حين أمنت المديرية العامة للأمن الوطني 79 شاطئا".