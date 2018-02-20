توصلت إدارة فريق شبيبة القبائل لاتفاق مع المدرب يوسف بوزيدي للإشراف على العارضة الفنية "للكناري" رفقة اللاعب السابق للشبيبة سليمان رحو كمساعد له، حسب ما كشفت مصادر مطلعة بتيزي وزو.

وينتظر أن يكون الطاقم الفني الجديد للشبيبة نهار اليوم الأربعاء أو غدا الخميس على أقصى تقدير بتيزي وزو للتوقيع على العقد الذي يربطه مع الفريق ليتنقل بعدها إلى ملعب أول نوفمبر للحديث مع اللاعبين.

تجدر الإشارة أن تدريبات الفريق منذ بداية الأسبوع أشرف عليها السيد قاسي الذي اشتغل مع عز الدين ايت جودي كمساعد له.

للتذكير فإن الطاقم الفني الجديد للشبيبة هو الخامس منذ انطلاقة الموسم الكروي وهو دلالة على الوضع المأساوي تعفن الجو العام بمحيط الفريق الذي اثر على نتائجه فأضحى مهددا بالسقوط لاسيما أن التشكيلة عاجزة عن الفوز حتى بعقر الديار.