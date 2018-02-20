قالت جمعية "أجيال المستقبل" الفرنسية، الثلاثاء، إن 72.6 بالمئة من الفاكهة، و40 بالمئة من الخضروات في فرنسا، ملوثة بمبيدات حشرية.



جاء ذلك في بيان للجمعية المعنية بحماية البيئة، تناول نتائج بحث أجرته عن الموضوع.



وأشار البيان أن البحث وثق تلوث 89 في المئة من العنب، و88.4 بالمئة من اليوسفي، و87.7 من الكرز بالمبيدات الحشرية.



ونوه أن 84 في المئة من الكرفس النباتي، و74.5 في المئة من الخضروات الطازجة تحتوي على مبيدات حشرية.



ودعا البيان الحكومة الفرنسية إلى منع استخدام المبيدات في الزراعة.