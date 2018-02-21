لمّحنا خلال زيارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، جون داسروتشر، أمس، للمجلس الإسلامي الأعلى ولقائه برئيسه الدكتور بوعبد الله غلام الله، وجود مطبوع عن أعمال الملتقى الدولي حول القديس أوغسطين على طاولة المجلس. وقال السفير على صفحته بـ«تويتر”: ”تشرفت بلقاء رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لمعرفة المزيد عن دور الدِّين في الحياة الجزائرية ومناقشة فرص لتبادل الخبرات في هذا المجال بين الأمريكيين والجزائريين”. بينما حرص غلام الله، على أنّ إيصال رسالة الجزائر للأمريكيين على أنّها ملتزمة بمبدأ ”التسامح بين الأديان” وأنّها ”لا تضيّق على الحريات الدّينية”.