تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بصعود الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله في الأسبوع الماضي إلى جانب زيادة متوقعة في إنتاج الخام الأمريكي.

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 61.19 دولار للبرميل بانخفاض 60 سنتا أو واحد بالمائة للبرميل عن آخر تسوية.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا أو 0.7 بالمائة عن التسوية السابقة إلى 64.77 دولار للبرميل.

وقال تجار إن التراجع جاء نتيجة تعافي الدولار الذي قد يؤثر على الطلب على الوقود كونه يزيد تكلفة واردات النفط المقومة بالعملة الأمريكية على الدول التي تستخدم عملات أخرى.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لليوم الثاني اليوم الأربعاء ليتعافى من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله في الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الأسبوعية للإنتاج الأمريكي يوم الخميس.وستشمل هذه البيانات أرقام المخزونات الأمريكية المتوقع أن تظهر زيادة مخزونات الخام 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 فبراير الجاري.