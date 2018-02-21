تم ،أمس الثلاثاء ، إطلاق برنامج لتكوين 1.200 طالب، بهدف مرافقتهم في عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة حسبما أفاد مسؤولو هذا البرنامج .

و يتعلق الأمر ببرنامج استثمار وإدارة و ابتكار مدعم من طرف مبادرة الشراكة من أجل الشرق الأوسط وممول من قبل الحكومة الأمريكية الذي تم إطلاقه في 2011 و يشارك في هذا التكوين المتواصل لأكثر من شهرين 1.200 طالب جزائري قادمين من 17 ولاية بالتنسيق مع الشبكة العامة للمقاولاتية حسب ما صرح به مسؤولو البرنامج .

و ينحدر الطلبة المشاركون في هذا البرنامج التكويني من ولايات: الجزائر العاصمة و بومرداس و البليدة و تيبازة و تيزي وزو و تلمسان ووهران و مستغانم و بجاية و برج بوعريريج و عنابة و قسنطينة و تبسة و أدرار و بسكرة و غرداية و وورقلة.

و سيكون البرنامج ذو طابع مرافقة و تكوين وإدارة لهؤلاء الطلبة الذين يقترحون مشاريع سيتم تدقيقها طوال فترة التكوين.

و ستتم عمليات انتقاء هؤلاء الطلبة في نهاية كل مرحلة من المراحل الخمس للمشروع ستسمح بتكريم 3 فائزين في نهاية التكوين،حسب ما صرحت به ممثلة الشبكة العامة للمقاولاتية بالجزائر، فتيحة راشدي.

و جرى الحفل بحضور منسقة المشروع بالسفارة الأمريكية، السيدة كوني إيكينا و أساتذة باحثين و طنيين و أجانب و كذا الطلبة المعنيين.