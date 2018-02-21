نظم الأطباء الداخليون، أمس، وقفة احتجاجية بمستشفى مصطفى باشا، في الوقت الذي أعلنت تنسيقيتهم التحضير لاعتصام وطني يحضره أكثر من 5 آلاف طبيب داخلي عبر المستشفيات الجامعية الوطنية.

وفق ما وقفت عليه "الخبر"، أمس، بمستشفى مصطفى باشا، فإن الأطباء اعتصموا في ساحة المستشفى ورددوا مختلف عبارات التنديد مرفقة بلافتات كتبت عليها عبارات المناشدة لتحسين الوضعية المهنية والتكوينية أيضا.

وعلى هامش اليوم الاحتجاجي، صرح ممثل تنسيقية الأطباء الداخليين، أحمد الواعر، لـ"الخبر"، بأنهم يحضّرون لوقفة وطنية سيحدد تاريخها لاحقا، حيث انطلقت التنسيقيات عبر المستشفيات الجامعية في التنسيق فيما بينها للتحضير للخطوة المقبلة التي يريدون منها التصعيد للفت انتباه الجهات الوصية.

وبالعودة للمطالب، قال ممثل الأطباء إنها تتمثل في ضرورة تحسين ظروف التكوين والعمل، ورفض استغلال رؤساء المصالح لهم في مهام خارج مهامهم التي أقرها قانونهم الداخلي، كالتكفل بالمرضى خارج المصالح الطبية، إضافة إلى تحسين ظروف التكوين، وتخصيص أجر أولي مقابل العمل في المصالح وأداء المناوبة، كما يتمسكون بتحسين ظروف العمل خاصة خلال المناوبة وكذا توفير الأمن في مصالح الاستعجالات.

ونوه المتحدث أن إضراب الأطباء المقيمين تسبب في ضغط واسع عليهم وأصبح رؤساء المهام يكلفونهم بمهام المضربين وتركهم دون حماية قانونية، ودون مقابل مادي لمهامهم التي تجاوزت اختصاصهم وصلاحياتهم. والوضع الحالي، حسبه، تجاوز كل الحدود، الأمر الذي أدى إلى انتفاضة واسعة لا يمكن وقفها إلا بالتكفل بالمطالب المرفوعة.

وفي سياق الحديث عن المقيمين، كذب ممثلهم حمزة بوطالب في تصريحه لـ"الخبر" وجود أي انشقاق في صفوفهم بتفاوض فريق مواز للمقيمين مع الوزارة، وأكد أنهم "لحمة واحدة" ومستعدون للتصدي لأي محاولة لإحداث فتنة بينهم، واعتصامات غد ستثبت للوزارة والحكومة أنه لا ملجأ لها سوى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التفاوض مع الممثلين الحقيقيين لـ15 ألف طبيب مقيم.