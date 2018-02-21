قالت وزيرة السياحة التونسية ،اليوم الأربعاء، إن إيرادات قطاع السياحة في تونس ستنمو 25 بالمائة في 2018 حيث ستستقبل البلاد ثمانية ملايين سائح للمرة الأولى مدعومة بحجوزات قوية مع بدء تعافي القطاع بعد ثلاثة أعوام من هجمات استهدفت سياحا غربيين.

و يساهم قطاع السياحة بحوالي ثمانية بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس ويخلق عشرات الآلاف من الوظائف فضلا عن أنها مصدر رئيسي للعملة الصعبة، لكنها تضررت بشدة بعد الهجمات التي استهدفت سياحا في متحف باردو وفي منتجع بسوسة في 2015.

وقالت وزيرة السياحة سلمى اللومي "نتوقع في 2018 استقبال ثمانية ملايين سائح مع ارتفاع نسق الحجوزات من وجهات تقليدية وأخرى جديدة وعودة السياح البريطانيين أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

وفي العام الماضي نمت إيرادات السياحة نحو 18 بالمائة إلى 2.8 مليار دينار وقفز عدد الوافدين على تونس من 5.7 مليون زائر في 2016 إلى سبعة ملايين سائح في 2017.

وقد يعطي تواصل تعافي قطاع السياحة في 2018 بعد رفع الحظر الغربي وعودة شركات الرحلات الأجنبية دفعة إيجابية قوية للاقتصاد المنهك ويرفع احتياطي البلاد الضعيف من العملة الأجنبية.