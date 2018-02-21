أكد مختص لدى المركز الإفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب عامر دحماني أمس الثلاثاء، بنيامي من خلال تدخله في ورشة التبادل حول مساهمة وسائل الإعلام في الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته، أن شبكات التواصل الاجتماعي تمثل نحو 53 % من المصادر الإعلامية لفئة الشباب، حيث اعتبر في ذات الصدد أن عالم الإعلام "يشهد تحولا سريعا و بصدد بناء واقع بديل لاسيما في عصر الرقمنة"

و اعتبر دحماني إن الخبراء و الأخصائيين لدول منطقة الساحل التي تواجه مختلف أشكال الأصولية و التطرف العنيف التي تهدد فئة الشباب "يجب ان يعيروا اهتماما كبيرا لهذا الوضع الجديد".

و أضاف إن تدفق المحتويات المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي يشكل خطرا بالنسبة للشباب الذين يواجهون عدة أشكال التأثير و محاولات التجنيد و التبعية لإيديولوجيات أصولية و ممارسات التطرف العنيف.

و ستشهد هذه الورشة التي تنظم لمدة يومين بمبادرة من وحدة الدمج و الاتصال و هي آلية تعاون إفريقية لمنطقة الساحل، مشاركة خبراء في الاتصال و الإرهاب الإلكتروني من منطقة الساحل و ممثلين عن وزارة الاتصال النيجرية.