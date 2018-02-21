أثارت حلقة برنامج "الاتجاه المعاكس" ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الثلاثاء بعد استضافة المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في حلقة تناقش واقعة إسقاط طائرة صهيونية في سوريا.

وعبر نشطاء عن رفضهم لاستضافة قناة الجزيرة لأدرعي ، فيما اعتبروه هدم الحواجز تجاه الاحتلال الصهيوني وفتح المجال لتقبل الوجود الصهيوني في المنطقة.

وكان أدرعي قد غرد عبر حسابه في "تويتر" أنها "أول مشاركة لضابط صهيوني في برنامج الاتجاه المعاكس على شاشة الجزيرة".