سحب أكثر من 20 ألف مكتتب على المستوى الوطني أوامر الدفع من موقع وكالة عدل قصد تسديدها عبر وكالات القرض الشعبي الجزائري، في انتظار الشروع في التسديد الإلكتروني قريبا.

وكشف مصدر مطلع بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أن أكثر من 20 ألف مكتتب قد سحب أوامر الدفع للشطر الثاني لسكناتهم من الموقع الإلكتروني للوكالة، من أجل تسديدها على مستوى وكالات القرض الشعبي الجزائري في ظرف شهر من يوم السحب، مضيفا أن التسديد سيكون إلكترونيا في القريب العاجل، بما في ذلك الإيجار الشهري، بعد استكمال الإجراءات التقنية مع الشركة الجزائرية للآلية والمبادلات بين البنوك "ساتيم".

وكانت عملية السحب قد انطلقت يوم الخميس الفارط عبر الموقع الإلكتروني، لتبلغ في يومها الأول 6099 أمر بالدفع، وتلتها عملية التسديد يوم الأحد 18 فيفري عبر وكالات القرض الشعبي الجزائري، بعد الاتفاقية المبرمة مع المديرية العامة للوكالة الأسبوع الفارط لتسهيل العملية وتحديد مقاييسها التقنية. وكانت عملية سحب أوامر الدفع تتم على مستوى المركب الأولمبي 5 جويلية لحوالي 500 مكتتب يوميا، من خلال طوابير طويلة للمكتتبين وكذا عبر فروع الوكالة بالولايات، قبل استخدام التطبيق الجديد إلكترونيا وتمكين القرض الشعبي الجزائري من المعطيات وقواعد المعلومات تدريجيا.

للإشارة فإن العملية تخص 78 ألف مكتتب موزعين على 34 ولاية اختاروا مواقع سكناتهم إلكترونيا، على أن يكون تسديد الشطر الثالث حسب تقدم الأشغال، خصوصا وأن وزير السكن والمدير العام للوكالة يقومان بجولة ميدانية عبر الولايات لبعث المشاريع المتأخرة واستكمال برنامج عدل 2.