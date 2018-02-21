أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي يقضي باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني معتبرا إياه خطوة نحو جعل مصر مركزا إقليميا للطاقة.

وقال الرئيس المصري في كلمة بُثت عبر التلفزيون المصري إن مصر " أحرزنا هدفا في هذا الموضوع. اليوم مصر بفضل الله وضعت قدمها لتصبح المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، وهذا له إيجابيات كبيرة جدا جدا".

وكانت شركة "ديليك دريلينغ" الصهيونية قد أعلنت عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر، وهو ما أثار ضجة في الأوساط السياسية المصرية حول جدوى الاتفاق من جهة و حساسية العلاقة مع الطرف المصدر من جهة أخرى.