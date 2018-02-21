تمكن أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيزي وزو ، صباح اليوم الأربعاء ، من إنقاذ حياة ستة أشخاص ينتمون لعائلة واحدة تقطن بعاصمة الولاية تيزي وزو من الموت بسبب استنشاقهم أكسيد أحادي الكربون المنبعث من جهاز تدفئة يعمل بغاز البوتان .

و حسب بيان لخلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية بتيزي وزو تدخل أعوان الحماية المدنية كان على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ، حيث تم نقلهم ا للمركز الاستشفائي الجامعي محمد ندير وذلك بعد إسعافهم.

و ذكّر ذات البيان المواطنين بالإجراءات الواجب اعتمادها لتفادي وقوع ضحية لحادث مماثل من خلال تهوية المنازل و مراقبة أجهزة التدفئة .





