إنقاذ 6 أشخاص بتيزي وزو
مجتمع
21 فبراير 2018 () - علي رايح
تمكن أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيزي وزو ، صباح اليوم الأربعاء ، من إنقاذ حياة ستة أشخاص ينتمون لعائلة واحدة تقطن بعاصمة الولاية تيزي وزو من الموت بسبب استنشاقهم أكسيد أحادي الكربون المنبعث من جهاز تدفئة يعمل بغاز البوتان .
و حسب بيان لخلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية بتيزي وزو تدخل أعوان الحماية المدنية كان على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ، حيث تم نقلهم ا للمركز الاستشفائي الجامعي محمد ندير وذلك بعد إسعافهم.
و ذكّر ذات البيان المواطنين بالإجراءات الواجب اعتمادها لتفادي وقوع ضحية لحادث مماثل من خلال تهوية المنازل و مراقبة أجهزة التدفئة .