إنقاذ 6 أشخاص بتيزي وزو

مجتمع
21 فبراير 2018 () - علي رايح
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تمكن  أعوان  الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيزي وزو ، صباح اليوم الأربعاء ،  من إنقاذ حياة ستة أشخاص ينتمون لعائلة واحدة  تقطن بعاصمة الولاية تيزي وزو من الموت بسبب استنشاقهم  أكسيد أحادي الكربون المنبعث من جهاز تدفئة يعمل بغاز البوتان .

و حسب بيان لخلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية بتيزي وزو  تدخل أعوان الحماية المدنية كان على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء ، حيث تم نقلهم ا للمركز الاستشفائي الجامعي محمد ندير وذلك بعد إسعافهم.

و ذكّر ذات البيان المواطنين بالإجراءات الواجب اعتمادها لتفادي وقوع ضحية لحادث مماثل من خلال تهوية المنازل و مراقبة أجهزة التدفئة .


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