قال والي ولاية الجزائر العاصمة ، عبد القادر زوخ أن ثمة 1100 ملف سكن تم تحويلها للقضاء بسبب دخولها في إطار التحايل على مؤسسات الدولة من أجل الحصول على السكن.

وأوضح زوخ خلال إشرافه على عملية الترحيل ضمن برنامج إعادة الإسكان 23 أنه قد تم الفصل في 500 ملف من مجموع 1100 ملف بـ"أحكام قياسية" على حد تعبيره.

وأكد الوالي أنه قد تم القضاء نهائيا على السكنات القصديرية في الجزائر العاصمة ، وذلك بتخصيص 44 ألف وحدة سكنية لإعادة إسكان العائلات التي تسكن في البيوت المهترئة كالأسطح والأحواش والأقبية.

ولفت زوخ إلى أنه سيتم الشروع في عملية الترحيل 24 قبل شهر رمضان القادم و ستشمل العملية 8 آلاف عائلة، راجيا المواطنين بالتحلي بالصبر ولاسيما بعد انعاش كل الورشات التي كانت معطلة بعد تمويلها من قبل الدولة.